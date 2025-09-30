Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi Maçının Hakemleri Belli Oldu

Haberler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle karşılaşacak. Maçın hakemi Fransız Jeremie Pignard olacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
