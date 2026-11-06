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Samsunspor taraftarı Konyaspor maçı öncesi takıma moral verdi

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Samsunspor taraftarı Konyaspor maçı öncesi takıma moral verdi Haber Videosunu İzle
Samsunspor taraftarı Konyaspor maçı öncesi takıma moral verdi
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Samsunsporlu taraftarlar, yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maç öncesi Nuri Asan Tesisleri'ndeki son antrenmanda takıma meşale ve havai fişeklerle moral verdi. 8 haftadır mağlubiyet yaşayan takım, Konyaspor karşısında bu seriyi bitirmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPORLU taraftarlar, yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak takımına moral vermek için Nuri Asan Tesisleri'ne geldi. Son antrenmanın ardından futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakıp havai fişekler atarak tezahüratlarla takımına destek verdi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspsor, yarın oynanacak karşılaşmada sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde takımlarına destek olmak isteyen kırmızı-beyazlı taraftarlar Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen son antrenmanın ardından futbolcular ve teknik heyetle buluştu. Meşaleler yakan, havai fişekler atan ve tezahüratlarla takıma moral veren taraftarlar, futbolculara destek mesajları verdi. Taraftarların desteğine alkışlarla karşılık veren futbolcularla taraftarlar arasında coşkulu anlar yaşandı. 8 haftadır üst üste mağlubiyet yaşayan Samsunspor'da takım kaptanı Emre Kılınç, "Bugüne kadar destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz. Belki de hak etmediğimiz kadar desteklediniz. Herkes her şeyin farkında. Bu maçın final maçı olduğunun da farkındayız. Söz veriyoruz, terimizin son damlasına kadar savaşacağız. İnşallah sizin arkamızdaki desteğinizle beraber galip geleceğiz. Tek isteğimiz 90 dakika destek" dedi.

Samsunspor, 8 haftadır devam eden mağlubiyet serisini Konyaspor karşısında sonlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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