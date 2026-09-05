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Samsunspor, Kocaelispor Deplasmanında

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Çoşkunses yönetecek.

Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, sonraki müsabakasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi. Sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen kırmızı-beyazlı takım, topladığı 4 puanla ligin dördüncü haftasına averajla 10. sırada girdi.

Karadeniz ekibinde Jaures Assoumou, Elayis Tavsan, Tanguy Coulibaly sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı yeni geçen Marius Mouandilmadji'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Kaynak: AA
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