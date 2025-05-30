Samsunspor-Kayserispor Maçını Atilla Karaoğlan Yönetecek
Süper Lig'in 38. haftasında Samsun'da oynanacak olan Samsunspor-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetirken, yardımcı hakemler Osman Gökhan Bilir ve Özcan Sultanoğlu olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olarak belirlendi.
Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Samsunspor- Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in 38. haftasında Samsun'da oynanacak Samsunspor- Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Atilla Karaoğlan'a bu maçta Osman Gökhan Bilir ve Özcan Sultanoğlu yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Oğuzhan Aksu görevlendirildi.
Bu sezon 20 Süper Lig maçında düdük çalan Sakarya Bölgesi Süper Lig hakemi Karaoğlan, bu sezon Kayserispor'un ve Samsunspor'un 2'şer maçında düdük çaldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor