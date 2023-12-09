Samsunspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti
Samsunspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı.
0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Soner'in kullandığı uzun taçta altıpas üzerinde topu önünde bulan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
11. dakikada Soner'in kendi yarı sahasından rakip sahaya uzun gönderdiği topu alan Marius'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
22. dakikada Emre'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Marius'un kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
31. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası önünden Ngoy'un sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün
Samsunspor : Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Lubo Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Flavien Tait, Emre Kılınç, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Drongelen, Fofana, Bola, Soner Aydoğdu, Schindler, Yunus, Muhammed, Osman, Ercan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Kasımpaşa : Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Gökhan Gül, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Dries Saddiki, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Julien Ngoy
Yedekler: Ali Yanar, Murat Can, Adnan, Taylan, Sarp, Selim, Gomis, Erdem, da Costa
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Marius (dk. 11 ve 22) (Samsunspor)
Sarı kart: Ntcham (Samsunspor) - SAMSUN