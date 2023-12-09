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Samsunspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti

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Samsunspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı.

0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Soner'in kullandığı uzun taçta altıpas üzerinde topu önünde bulan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

11. dakikada Soner'in kendi yarı sahasından rakip sahaya uzun gönderdiği topu alan Marius'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

22. dakikada Emre'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Marius'un kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

31. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası önünden Ngoy'un sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

Samsunspor : Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Lubo Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Flavien Tait, Emre Kılınç, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Drongelen, Fofana, Bola, Soner Aydoğdu, Schindler, Yunus, Muhammed, Osman, Ercan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Kasımpaşa : Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Gökhan Gül, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Dries Saddiki, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Julien Ngoy

Yedekler: Ali Yanar, Murat Can, Adnan, Taylan, Sarp, Selim, Gomis, Erdem, da Costa

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Marius (dk. 11 ve 22) (Samsunspor)

Sarı kart: Ntcham (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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