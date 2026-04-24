Vezirköprü'de Dostluk Maçı: Samsunspor 2-1 Galip

Vezirköprü'de, Samsunspor ile Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü (GSİM) voleybol takımları arasında dostluk maçı oynandı.

Vezirköprü Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ve Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus takip etti.

Centilmence geçen mücadelede Samsunspor, 2-1'lik galip geldi.