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Samsunspor, Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Samsunspor, Almanya Bundesliga ekibi FC Union Berlin'de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da katıldı.

Samsunspor, Almanya Bundesliga ekibi FC Union Berlin'de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor

Union Berlin Samsunspor Bundesliga Almanya Spor Haberler

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