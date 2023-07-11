Samsunspor, Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna kattı

Samsunspor, Almanya Bundesliga ekibi FC Union Berlin'de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da katıldı.