Samsunspor Hollanda Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor Hollanda Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in temsilcisi Samsunspor, Hollanda'nın Arnhem kentinde sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı ve basına kapalı bölümde taktik çalışması yaptı. Futbolcu Lubomir Satka ise antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı. Samsunspor, yarın Belçika'nın Westerlo takımı ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, basına kapalı bölümde taktik çalışması gerçekleştirdi.

Lubomir Satka, antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibi, yarın saat 19: 00'da Belçika ekibi Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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