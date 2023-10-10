Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan İstifa Etti

Süper Lig ekiplerinden Samsunpor'da Genel Müdür Soner Soykan, istifa ettiğini açıkladı.

Soner Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Samsunspor'da gurur, onur ve şerefle yürüttüğüm Genel Müdürlük görevinden bugün itibarıyla Yüksel Başkanımıza da bilgi verip bize ve Samsunspor'a kattıkları için teşekkür ederek ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra yükselen Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayarak 30 yıl mücadele ettiği Süper Lig'de en kötü sezon başlangıcına imza attı.