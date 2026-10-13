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Samsunspor, Fink sonrası Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Emre Bayraktar ile başladı

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Samsunspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fink ile yolların ayrılmasının ardından antrenman, Emre Bayraktar yönetiminde yapıldı; takım yarın çift antrenmanla devam edecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrılmasının ardından Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirildi.

Fitness salonunda kuvvet ve yenilenme çalışması yapan futbolcular, ardından sahada topla ısınma hareketleri, pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı takım, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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