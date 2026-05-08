Samsunspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 32 haftada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir FK, 51 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Samsunspor ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 7'nci sırada bulunuyor.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve tempolu koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın devamında rondo oyunları ve şut varyasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda çift kale maç yaptı. İdman, şut ve orta organizasyonlarıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Jaures Assoumou, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin'in karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. Olivier Ntcham'ın durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı ifade edildi.

Samsunspor, hazırlıkların tamamlanmasının ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı