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Samsunspor'da sakat futbolcuların durumu belli oldu

Spor Haberleri

Samsunspor'da sakat futbolcuların durumu belli oldu

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan futbolcuların sağlık durumları açıklandı.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan futbolcuların sağlık durumları açıklandı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunpor'da Osman Çelik, Celil Yüksel, Fernando Boldrin, Moryke Fofana ve Sarp Ekinci ile Bandırmaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mücahit Albayrak ve Yusuf Abdioğlu'nun sağlık durumları belli oldu. Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada Celil Yüksel, Fernando Boldrin, Moryke Fofana ve Sarp Ekinci'nin bugün takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi.

Diğer futbolcuların sağlık durumuna da yer verilen açıklamada ayrıca, "Bandırmaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Mücahit Albayrak'ın sağ ayak bileğinde tibia kemiği dış kısmında kırık tespit edildi. Şu an İstanbul'da bu hafta içi bir operasyon planlandı. Aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanlarımızdan Yusuf Abdioğlu'nun ise, sağ kasığında zorlanma kanama ve ödem tespit edildi. Takım kaptanlarımızdan Osman Çelik'in de tedavisi devam ediyor. Önümüzdeki hafta başı kontrol MR'ından sonra takıma katılması bekleniyor. Tedavilerine hemen başlanan futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yusuf Abdioğlu Osman Çelik Samsunspor Spor Haberler

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