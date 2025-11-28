Haberler

Samsunspor, Breidablik ile 2-2 Berabere Kaldı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda'nın Breidablik ekibi ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

(ANKARA) - Samsunspor, Konferans Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Breidablik  ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, İzlanda'nın Breidablik ekibiyle deplasmanda karşılaştı. Laugardalsvöllur Stadı'nda saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetti.

Ev sahibi Breidablik, 6. dakikada David İngvarsson'un golüyle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. Marius Mouanddilmajid'in 20. ve 55. dakikalarda attığı gollerle Samsunspor skoru 2-1 yaptı. 72. dakikada Kristofer Kristinsson'un golüyle Breidablik, beraberliği yakaladı ve durumu 2-2 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Samsunspor, Breidablik deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılarak UEFA Konferans Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü.

