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Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçını kaybederse 7 maçla rekor kıracak

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Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçını kaybederse 7 maçla rekor kıracak
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Samsunspor, üst üste 6. mağlubiyetini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini 4. kez egale etti. Karadeniz temsilcisi, 24 Ekim'de Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacağı maçı da kaybederse 7 maçlık seriyle kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisine imza atacak.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 6. mağlubiyetini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini 4. kez egale eden Samsunspor, bu hafta sonu oynayacağı Amed Sportif Faaliyerler maçını kaybetmesi halinde kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisine imza atmış olacak.

Yakın zamanda elde ettiği sportif başarılarla Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor'da bu sezon ilk 2 haftada alınan 4 puanın ardından işler tersine döndü. Süper Lig'in 8 haftası geride kalırken, son 6 karşılaşmasını kaybeden Karadeniz temsilcisi, böylece tarihindeki en uzun mağlubiyet serisini 4. kez egale etmiş oldu. Sezona Göztepe beraberliğiyle başlayan ve deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0 ve Trabzonspor'a 3-0 yenildi. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından takımın başına Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica getirildi. Bjelica ile ilk maçına dün Kasımpaşa karşısında çıkan Samsunspor, mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak bu sezon üst üste 6. yenilgisini aldı.

Ligin 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak olan Samsunspor, bu mücadeleden de yenilgiyle ayrılması halinde kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini 7 maça çıkararak rekor kırmış olacak.

Diyarbakır temsilcisi geride kalan 8 haftada topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, Samsun ekibi ise 4 puanla 18 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde taraftarı önündeki ilk maçına çıkacak olan Samsunspor, Amed'i mağlup ederek hem kötü gidişata son vermeyi hem de Bjelica yönetimindeki ve iç sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Samsunspor, daha önce en uzun üst üste mağlubiyet serilerini 1998, 2006 ve 2023 yıllarında yaşamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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