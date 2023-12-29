Üye Girişi
Haberler

Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalara başlıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalara başlayacak.

SÜPER Lig'de geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla ligin son sıralarında bulunan Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlıyor.

Pazartesi günü deplasmanda karşılaştıkları ve 3-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ardından liglerin 1 hafta ertelenmesi sonucu 4 gün izin yapan Samsunspor'da futbolcular yarın akşam Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya gelerek 6 Ocak'ta oynanacak Fatih Karagümrük maçının çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title