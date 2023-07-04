Samsun'da 'Yaz Spor Okulları' düzenlenen törenle açıldı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 'Yaz Spor Okulları' açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Olgay İnci, toplumda spor kültürünün oluşmasında katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde tüm yıl boyunca devam edecek Yaz Spor Okulları açılışında olduklarını belirtti. Yaz Spor Okulları'nda 64 branşta kurs verilecek.

- Samsun'da Yaz Spor Okulları açıldı

SAMSUN - Samsun'da 'Yaz Spor Okulları' düzenlenen törenle açıldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 'Yaz Spor Okulları' açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Olgay İnci, "Toplumda spor kültürünün oluşmasında katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde tüm yıl boyunca devam edecek Yaz Spor Okulları açılışında beraberiz. 17 ilçemizde eş zamanlı olarak toplam 64 branşta birbirinden değerli antranörlerimizle Samsun'da sporcularımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Bu yıl il müdürlüğümüz tarafından geliştirilmiş olan barkod okuma sistemiyle sporcularımız branşlara on-line olarak başvuru yapabilecekler. Bütün sporcularımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarımıza bekliyoruz" dedi.

Yaz okulları açılış töreni sporcuların gösterileri sonrasında sona erdi. Yaz Spor Okulları'nda 64 branşta kurs verilecek.