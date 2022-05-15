Samsun'da Türkiye Offroad Şampiyonası heyecanı - Haberler

- Samsun'da Türkiye Offroad Şampiyonası heyecanı

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan Türkiye Offroad Şampiyonası 2. etap yarışları yoğun ilgi gördü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası 2. etap yarışlarında son gün heyecanı yaşandı.

13 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'nda start verilen yarışlar, 14 Mayıs Cumartesi günü 10.30-16.30 saatlerinde Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda belirlenen mukavemet etabının 4 kez geçilmesiyle devam etti. Yarışın son günü ise bugün 10.30-14.30 saatlerinde Vezirköprü İncesu mevkisinde yer alan seyirci etabında gerçekleştirildi.

Yarışta 24 araç ve 48 sporcu seyirci etabını 3 kez geçerek çetin bir mücadele verdi. Büyük çekişmeye sahne olan sezonun ikinci randevusu seyircilerden de yoğun ilgi gördü. Offroad sporcuları zorlu parkurlarda güçlü arazi araçlarıyla nefesleri kesti.