Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde bir yamaç paraşütçüsü uzun süre havada kalınca, büyük panik yaşandı. Paraşütçü, akşam karanlığında havada kaldıktan sonra sağ salim yere inebildi.

Samsun'da havada panik anları: Yamaç paraşütçüsü inemeyince korku dolu anlar yaşandı

SAMSUN – Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde bir yamaç paraşütçüsü uzun süre havada kalınca, büyük panik yaşandı.

Dün akşam sıralarında yaşanan olayda hava kararmadan önce bütün paraşütçüler inmesine rağmen bir yamaç paraşütçüsü iniş yapamadı. Akşam karanlığında paraşütüyle havada kalan sporcu büyük paniğe neden oldu.

Ekin Uzunlar konseri için kurulan sahnenin ışıkları gökyüzüne yönlendirilerek genç kıza yol gösterilmeye çalışıldı. Kızın düşme ihtimaline karşı AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye geldi. Sahneden yapılan anonslarla yönlendirilmeye çalışılan paraşütçü için korku dolu bekleyiş başladı.

Yaklaşık 2 saat devam eden bekleyiş sonrası yamaç paraşütçüsü kız sağ salim yere inebildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı genç kızın uzun süre havada kaldığı için çok fazla üşüdüğü ve korktuğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın, serum tedavisinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.