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Samsun'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri yürüyüş ve gösterilerle başladı

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Samsun'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri yürüyüş ve gösterilerle başladı
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Samsun'da Amatör Spor Haftası kapsamında sporcular İlkadım Okçuluk Salonu önünden Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na yürüdü. Programda halk oyunları, tekvando, cimnastik ve judo gösterileri sunuldu; İl Müdürü Feyzullah Dereci, 175 kadrolu antrenörle çalıştıklarını belirtti.

Samsun'da Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen program kapsamında sporcular ve katılımcılar, İlkadım Okçuluk Salonu önünden Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na yürüdü.

Burada devam eden programda halk oyunları, tekvando, capoeira, cimnastik ve judo branşlarında gösteriler yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, programda yaptığı konuşmada, Amatör Spor Haftası'nın spor camiası ve gençler için hayırlı olmasını diledi.

Sporun yalnızca kazanmak olmadığını belirten Dereci, "Spor emektir, sabırdır, disiplindir. Gerektiğinde düşüp yeniden ayağa kalkmaktır. Dostluğu, kardeşliği ve birlikte başarmayı öğretmektir. Bizim en büyük gayemiz çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları sporla büyütmek ve vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirmektir." dedi.

Kentte 175 kadrolu antrenörle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Dereci, "Gençlik ve Spor okullarında 14 bin 359 çocuğumuzu, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde 1855 öğrencimizi, yerel spor etkinliklerimizde 9 bin 803 öğrencimize, ulusal ve spor projelerimiz kapsamında ise 34 bin 952 vatandaşımızı sporla buluşturduk." diye konuştu.

Dereci, Sporcu Eğitim Merkezinde 13 branşta 189 sporcu ve 37 antrenörün, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde ise 3 branşta 12 sporcu ile 7 antrenörün çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Başarının yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını dile getiren Dereci, "Asıl başarı bir çocuğumuzun yüzündeki tebessüm, bir gencimizin kazandığı özgüven ve ay-yıldızlı bayrağımızı gururla taşıyan sporcularımızdır. Sizler bu ülkenin umudu, yarınlarımızın teminatısınız." ifadelerini kullandı.

Programa Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Şener Aydın, sporcular ve antrenörler katıldı.

Kaynak: AA
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