"Şampiyonluğu hayırlı olsun" diyen Rıdvan Dilmen fena patladı: Hadi güle güle - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Şampiyonluğu hayırlı olsun" diyen Rıdvan Dilmen fena patladı: Hadi güle güle

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un Altay'ı 2-1, Adana Demirspor'un da Galatasaray'ı 2-0 yendiği mücadeleleri Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Bordo-mavilileri şampiyon ilan eden Dilmen, İstanbul'un devlerini sert eleştirdi. Ünlü yorumcu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forsa etti. Rotasyon, rotasyon, rotasyon hadi güle güle" dedi.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında Altay- Trabzonspor ve Adana Demirspor- Galatasaray maçlarını yorumladı. " Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun" diyen Dilmen, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sert eleştirilerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"EN FAZLA BİZİ MAHÇUP EDERLER"

" Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun. En fazla bizi mahcup ederler. Bu saatten sonra kaybederlerse kendi kabahatleri. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forsa etti. Rotasyon, rotasyon, rotasyon hadi güle güle. Galatasaray'ın işi bu saatten sonra çok zor. Oyuncuları motive etmek kolay olmayacaktır."

Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, TRT Spor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

ERKAN :

ne diyo la bu?

Cevap Yaz 14 11 Yayından Kaldır
Boş Yapma Doldur:

Trabzonspor yedi maç sahaya çıkmayıp hükmen mağlup sayılsa Galatasaray bütün maçlarını kazansa Galatasaray şampiyon olma ihtimalini yakalar:))))

Cevap Yaz 8 12 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title