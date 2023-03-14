Avrupa Süper Ligi'ne gerek kalmadı! FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nı resmen açıkladı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni sistem resmileşti. 2025 yılından itibaren FIFA Kulüpler Dünya Kupası 32 dev takımla oynanacak ve 4 yılda bir düzenlenecek.

FIFA, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası için devrim niteliğinde kararlar aldı. Dünya Kupası'nda ülke sayısı 48'e, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki takım sayısı ise 32'ye çıkarıldı.

7 TAKIM KATILIYORDU

Kıtaların şampiyonlarının yer aldığı turnuva, 7 takımla oynanıyordu. AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Kuzey Amerika'da düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Güney Amerika'da düzenlenen CONMEBOL Libertadores, Okyanus kıtası organizasyonu OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve ev sahibin ülkenin yerel lig şampiyonu olmak üzere yedi takım katılıyordu.

EN ÇOK KAZANAN REAL MADRID

İlk kez 2000 yılında oynanmaya başlanan turnuvada 5 kez şampiyonluk yaşayan Real Madrid, bu kupayı en çok kazanan takım. İspanyol devi, bu turnuvayı üst üste 3 kere kazanarak rekor kırmıştı.

YENİ SİSTEMDE AVRUPA'DAN 8 TAKIM

Bugün yapılan açıklamaya göre 2021 ile 2024 yılları arasındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonları, katsayı sıralamasına göre 8 Avrupa takımı, Asya kıtasından 4 takım, Afrika kıtasından 4 takım, Güney Amerika kıtasından 6 takım, Avustralya'dan 1 takım, Kuzey ve Orta Amerika'dan 4 takım ve ev sahibi ülkenin takımı katılacak.

• Katsayıya göre 8 Avrupa takımı

• Asya'dan 4 takım

• Afrika'dan 4 takım

• Güney Amerika'dan 6 takım

• Avustralya'dan 1 takım

• Ev sahibi ülkenin takımı

• Kuzey ve Orta Amerika'dan 4 takım