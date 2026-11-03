Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Stuttgart maçının hakem ve kadroları açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Galatasaray-Stuttgart maçının hakemleri ve iki takımın kadroları açıklandı. Müsabakayı İngiltere'den Chris Kavanagh yönetecek; Galatasaray kadrosunda Uğurcan Çakır ve Osimhen, Stuttgart'ta Deniz Undav ile Atakan Karazor da yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Galatasaray- Stuttgart müsabakasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Hakemler: Chris Kavanagh, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan Karazor, Führich, Deniz Undav, El Khannouss, Demirovic

Kaynak: AA
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı

Fener taraftarının gözünden kaçmayan kare
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Fon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarında

Fon soruşturmasında 6 üst düzey isim hakkında gözaltı kararı
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde

Aziz Yıldırım'ı ağlatan o sözleri yeniden gündemde
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hepsi hastanelik oldu

Hepsi aynı anda hastanelik oldu! Yedikleri son yemek tam kabus