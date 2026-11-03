Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Stuttgart maçının hakem ve kadroları açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Stuttgart maçının hakem ve kadroları açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Galatasaray-Stuttgart maçının hakemleri ve iki takımın kadroları açıklandı. Müsabakayı İngiltere'den Chris Kavanagh yönetecek; Galatasaray kadrosunda Uğurcan Çakır ve Osimhen, Stuttgart'ta Deniz Undav ile Atakan Karazor da yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Galatasaray- Stuttgart müsabakasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Hakemler: Chris Kavanagh, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan Karazor, Führich, Deniz Undav, El Khannouss, Demirovic
Kaynak: AA