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Şampiyon hocayı da yanında götürüyor: Fatih Terim'in Al-Shabab'daki yardımcıları belli oldu

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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile el sıkışan Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu. Terim'in ekibinde Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin yer alacak.

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al-Shabab ile anlaşma sağlayan tecrübeli teknik adamın ekibindeki isimler de belli oldu.

SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU HOCAYI YANINDA GÖTÜRECEK

TRT Spor'un geçtiği habere göre; Kısa süre içerisinde Suudi Arabistan ekibine imza atması beklenen Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin olacak. Hamzaoğlu, Galatasaray teknik direktörü olduğu 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılılarla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

Şampiyon hocayı da yanında götürüyor: Fatih Terim'in Al-Shabab'taki yardımcıları belli oldu

TERİM'İN SÖZLEŞME DETAYLARI

71 yaşındaki teknik adam, Al-Shabab ile 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan 6 aylık bir sözleşme imzalayacak. Fatih Terim, 6 aylık dönem için Suudi Arabistan ekibinden 1.6 milyon dolar kazanacak.

ANLAŞMA SONRASI İLK SÖZLER

Fatih Terim, anlaşmanın ardından yaptığı ilk açıklamada "Konuştuğumuz kadarıyla Al-Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı ve Panathinaikos'u çalıştırdı. Terim, özellikle sarı-kırmızılılarda önemli başarılar elde etti.

Şampiyon hocayı da yanında götürüyor: Fatih Terim'in Al-Shabab'daki yardımcıları belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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