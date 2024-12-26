Şampiyon hocayı da yanında götürüyor: Fatih Terim'in Al-Shabab'daki yardımcıları belli oldu

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al-Shabab ile anlaşma sağlayan tecrübeli teknik adamın ekibindeki isimler de belli oldu.

SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU HOCAYI YANINDA GÖTÜRECEK

TRT Spor'un geçtiği habere göre; Kısa süre içerisinde Suudi Arabistan ekibine imza atması beklenen Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin olacak. Hamzaoğlu, Galatasaray teknik direktörü olduğu 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılılarla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

TERİM'İN SÖZLEŞME DETAYLARI

71 yaşındaki teknik adam, Al-Shabab ile 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan 6 aylık bir sözleşme imzalayacak. Fatih Terim, 6 aylık dönem için Suudi Arabistan ekibinden 1.6 milyon dolar kazanacak.

ANLAŞMA SONRASI İLK SÖZLER

Fatih Terim, anlaşmanın ardından yaptığı ilk açıklamada "Konuştuğumuz kadarıyla Al-Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı ve Panathinaikos'u çalıştırdı. Terim, özellikle sarı-kırmızılılarda önemli başarılar elde etti.