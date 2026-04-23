Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek 13. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, yurda döndü.

Elde ettiği bu başarıyla 'En fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi' ünvanını da kazanan Kayaalp'i taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Burada vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren rekortmen güreşçi, ardından aktarmalı olarak Ankara'ya geçti. - İSTANBUL

