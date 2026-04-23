Haberler

Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ve tarihe geçen milli güreşçi Rıza Kayaalp, yurda döndü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek 13. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, yurda döndü.

Elde ettiği bu başarıyla 'En fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi' ünvanını da kazanan Kayaalp'i taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Burada vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren rekortmen güreşçi, ardından aktarmalı olarak Ankara'ya geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

