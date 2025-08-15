Samet Çaputoğlu: Engelleri Aşarak 40'tan Fazla Madalya Kazandı

ÜMRANİYE Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcularından Samet Çaputoğlu, azmi ve kararlılığıyla ilham veren bir başarı hikayesine imza atıyor. Serebral palsi hastalığına ve görme kaybına yol açan optik atrofiye rağmen hayata yüzerek tutunan Çaputoğlu, şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda 40'tan fazla madalya kazandı.

Ümraniye Belediyesi Sporcusu Samet Çaputoğlu, başarılarıyla pek çok sporcuya örnek teşkil ediyor. 31 yaşındaki milli yüzücü, çocukluğunu hastanelerde geçirmesine ve birçok ameliyat geçirmesine rağmen sporla hayata tutundu. Eğitim hayatı sağlık sorunları nedeniyle aksasa da, yüzme sporu sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak önemli bir gelişim gösterdi.

10 yıldır lisanslı sporcu olarak yarışmalara katılan Samet Çaputoğlu, haftanın dört günü Ümraniye Engelsiz Spor Merkezi'nde antrenmanlarına düzenli olarak devam ediyor. Spora olan tutkusu ve disiplinli çalışması sayesinde birçok başarıya imza atan Çaputoğlu, engelli bireyler için spor tesislerinin ve doğru yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.