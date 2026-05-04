Salihlili judocular, Bilecik'ten madalyalarla döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinin küçük judocuları, Bilecik'te gerçekleştirilen Judo Küçükler Türkiye Birinciliği müsabakalarından madalyalarla döndü.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Judo Küçükler Türkiye Birinciliği Müsabakaları, büyük bir heyecan ve yoğun katılımla tamamlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Salihlili judoculardan Ela Celep 36 kiloda, Eda Danacı ise 44 kiloda Türkiye üçüncüsü olup, bronz madalya kazandı.

Müsabakalarda ayrıca Berrenur Yıldırım 32 kiloda, Havva İrem Celep 40 kiloda, Emre Altıntaş +60 kiloda 5.olurken, Elmira Akman 32 kiloda, M. Ege Yıldız 38 kiloda, Oğuz Madan 42 kiloda 7.oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, madalya kazanan sporcuları tebrik edip, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
