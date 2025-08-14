Salihli'de Tenis Turnuvası: Kadınlarda Miray Mecitel, Erkeklerde Mert Doğan Şampiyon Oldu
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen tenise yeni başlayanlar turnuvasında, kadınlarda Miray Mecitel ve erkeklerde Mert Doğan şampiyon oldu. Turnuvaya katılan toplam 42 tenisçi arasından öne çıkan şampiyonlara çeşitli ödüller verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen tenise yeni başlayanlar turnuvasında, kadınlarda Miray Mecitel, erkeklerde ise Mert Doğan şampiyon oldu. Şampiyonlara, halı hediye edildi.
Salihli'de düzenlenen turnuvaya 18'i kadın olmak üzere 42 tenis tutkunu ter döktü. Salihli Park Vallis tenis kortlarında düzenlenen turnuva müsabakalar adeta nefesleri kesti. Heyecan dolu müsabakalar sonunda kadınlarda şampiyon Miray Mecitel, ikinci Cansu Avcı, erkeklerde ise Mert Doğan şampiyon, ikinci ise Onur Çetinkaya oldu.
Şampiyonlara turnuva sonunda plaket ve halı hediye edildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor