Salihli'de Tenis Turnuvası: Kadınlarda Miray Mecitel, Erkeklerde Mert Doğan Şampiyon Oldu

Salihli'de Tenis Turnuvası: Kadınlarda Miray Mecitel, Erkeklerde Mert Doğan Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen tenise yeni başlayanlar turnuvasında, kadınlarda Miray Mecitel ve erkeklerde Mert Doğan şampiyon oldu. Turnuvaya katılan toplam 42 tenisçi arasından öne çıkan şampiyonlara çeşitli ödüller verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen tenise yeni başlayanlar turnuvasında, kadınlarda Miray Mecitel, erkeklerde ise Mert Doğan şampiyon oldu. Şampiyonlara, halı hediye edildi.

Salihli'de düzenlenen turnuvaya 18'i kadın olmak üzere 42 tenis tutkunu ter döktü. Salihli Park Vallis tenis kortlarında düzenlenen turnuva müsabakalar adeta nefesleri kesti. Heyecan dolu müsabakalar sonunda kadınlarda şampiyon Miray Mecitel, ikinci Cansu Avcı, erkeklerde ise Mert Doğan şampiyon, ikinci ise Onur Çetinkaya oldu.

Şampiyonlara turnuva sonunda plaket ve halı hediye edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, kaçak göçmen olduğu öğrenildi

Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.