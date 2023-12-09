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Salihli'de milli sporcu öncülüğünde güreş takımı kuruldu

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi, beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda eski milli sporcu Hasan Önder öncülüğünde güreş takımı kurdu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi, beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda eski milli sporcu Hasan Önder öncülüğünde güreş takımı kurdu.

Öğrencileri güreş sporunu sevdirmek amacıyla Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi destekli güreş takımı kurdu. Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda eski milli sporcu Hasan Önder öncülüğünde kurulan güreş takımı, Manisa ve Türkiye genelinde düzenlenecek olan turnuva ve şampiyonalarda Salihli'yi temsil edecek.

Beden eğitimi öğretmeni Önder, amaçlarının ata sporu olan güreşi Salihli'de canlandırmak olduğunu söyledi.

Salihli'de unutulmaya yüz tutmuş güreş sporunu tekrar canlandırmak istediklerini belirten Önder, geleceğin güreşçilerinin yetiştirileceği güreş takımının kurulmasında destek sağlayan Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rafet Eğerci ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Serin Salihli Turnuva Spor Haberler

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