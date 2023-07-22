Salihli Belediyespor, takım kaptanı Yusuf Işık ile anlaşma sağladı

Salihli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'den düşmesinin ardından takım kaptanı Yusuf Işık ile yeni sezonda da anlaşma sağladı. Genç kadrosuyla Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkma mücadelesi verecek olan takım, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Küme'ye düşen Salihli Belediyespor, takım kaptanı tecrübeli oyuncu Yusuf Işık ile yeniden anlaşma sağladı.

Yeni sezonda Manisa Süper Amatör Küme'de genç kadrosuyla Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkma mücadelesi verecek olan Salihli Belediyespor, teknik direktörlüğe altyapıda görev yapan Enver Dağlı'nın getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, altyapıdan 22 oyuncuyu A takım kadrosuna dahil etmesinin ardından geçtiğimiz sezon takımın kaptanlığını yapan tecrübeli oyuncu Yusuf Işık ile bir sezon daha anlaşma sağladı. - MANİSA