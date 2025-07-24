Salihli 45 FK, Süper Amatör Küme'ye 6 Transferle Hazırlanıyor

Manisa Süper Amatör Küme'nin yeni ekibi Salihli 45 FK, yaptığı 6 transfer ile dikkat çekti.

Bu yıl Manisa Süper Amatör Küme'ye iddialı bir şekilde başlangıç yapmak isteyen Taner Eser yönetimindeki Salihli 45 FK, transferde dikkat çeken isimlerle anlaşmaya vardı. Sarı siyahlı ekip; Oğuz Saltık, Sinan Şahinoğlu, Gürcan Abdioğulları, Nevzat Çetin, Muhammet Yusuf Özcan ve kaleci Emre Aktaş'ı renklerine bağlayıp, kadrosunu güçlendirdi.

Yeni transferler, kendilerini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp Onursal Başkanı Hüseyin Polat, daha güçlü bir kadro oluşturup hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. - MANİSA