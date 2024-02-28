Üye Girişi
Haberler

Salih Uçan, Beşiktaş'ın Konyaspor'u mağlup ettiği maçta gol attı

Güncelleme:

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Salih Uçan, takımının ilk golünü kaydetti. Salih Uçan, sakatlığı sonrası 5 maç aranın ardından 11'e dönerek golle dönüş yaptı.

Beşiktaş'ta, Konyaspor müsabakasıyla birlikte 5 maç aranın ardından 11'e dönen Salih Uçan, siyah-beyazlıların ilk golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Siyah-beyazlılara turu getiren goller 32. dakikada Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan uzak kalan Salih Uçan, 5 maç aranın ardından bir mücadeleye 11'de başladı. Salih, böylelikle 11'e dönüşünü de golle süslemiş oldu.

Son olarak tam 1 ay önce ligde Sivasspor maçında 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, son golünü ise 16 Ocak 2024 tarihinde Türkiye Kupası 5. Turu'nda Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'a karşı kaydetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Samsun belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Samsun adayı belli oldu mu? TİP Kahramanmaraş adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kimdir? TİP İzmir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi İzmir Belediye Başkan adayı kimdir? TİP İstanbul adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Isparta adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Isparta Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Iğdır adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Iğdır Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Hatay adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan kimdir? TİP Hakkari adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Hakkari Belediye Başkan adayı kimdir? Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Osmaniye adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Manisa belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Manisa adayı belli oldu mu? TİP Giresun adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Giresun Belediye Başkan adayı kimdir? Saadet Partisi Malatya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Malatya adayı belli oldu mu? TİP Gaziantep adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Gaziantep Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Eskişehir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Eskişehir Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Erzurum adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Erzurum Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title