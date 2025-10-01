Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Galatasaray- Liverpool maçı öncesinde TRT Spor ekranlarında renkli bir an yaşandı. Stadyum kenarında canlı yayına hazırlanan muhabir Cankat Koç, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNDEN KORKTU

Hoparlörlerden bir anda yüksek sesle çalmaya başlayan Şampiyonlar Ligi müziği, muhabir Cankat Koç'u kısa süreli şaşkınlığa uğrattı. Müziği duyunca irkilen genç muhabirin tepkisi ekranlara da yansıdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu. Taraftarlar, Cankat Koç'un yaşadığı bu eğlenceli anı beğeni yağmuruna tuttu.