Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi TRT Spor muhabiri Cankat Koç, Şampiyonlar Ligi müziğinin beklenmedik bir anda yüksek sesle çalmasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bu ilginç an, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Genç muhabirin bu eğlenceli anı, stadyum kenarında canlı yayına hazırlanırken ekranlara da yansıdı.
Galatasaray- Liverpool maçı öncesinde TRT Spor ekranlarında renkli bir an yaşandı. Stadyum kenarında canlı yayına hazırlanan muhabir Cankat Koç, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNDEN KORKTU
Hoparlörlerden bir anda yüksek sesle çalmaya başlayan Şampiyonlar Ligi müziği, muhabir Cankat Koç'u kısa süreli şaşkınlığa uğrattı. Müziği duyunca irkilen genç muhabirin tepkisi ekranlara da yansıdı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ
O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu. Taraftarlar, Cankat Koç'un yaşadığı bu eğlenceli anı beğeni yağmuruna tuttu.