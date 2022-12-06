Fenerbahçe'ye yıldız futbolcularından kötü haber! Sakatlıklar peş peşe geldi

Fenerbahçe'den Antalya kampının kadrosuna alınmayan Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Milli takımda dizinden sakatlanan Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağı, Alioski'nin ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.