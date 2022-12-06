Fenerbahçe'ye yıldız futbolcularından kötü haber! Sakatlıklar peş peşe geldi
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Fenerbahçe'den Antalya kampının kadrosuna alınmayan Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Milli takımda dizinden sakatlanan Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağı, Alioski'nin ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe, yıldız futbolcular Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sakatlıklarının son durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
SON DURUMLARI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler, milli takımda dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağını, Antrenmanda sakatlanan Ezgjan Alioski'nin ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
EN AZ 2 HAFTA YOKLAR
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır. Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.