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Fenerbahçe'ye yıldız futbolcularından kötü haber! Sakatlıklar peş peşe geldi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Antalya kampının kadrosuna alınmayan Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Milli takımda dizinden sakatlanan Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağı, Alioski'nin ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe, yıldız futbolcular Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sakatlıklarının son durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

SON DURUMLARI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler, milli takımda dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağını, Antrenmanda sakatlanan Ezgjan Alioski'nin ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

EN AZ 2 HAFTA YOKLAR

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır. Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.

Haberler.com - Spor

Ezgjan Alioski Enner Valencia Spor Haberler

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