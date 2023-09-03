Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı

1'inci lig takımlarından Sakaryaspor'da, teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, karşılıklı görüşmeler sonucunda alınan bir karar olduğu belirtildi. Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada istifasını düşündüğünü açıklayan Taner Taşkın, "Dönüşte konuşacağım, istifa etmem gerekiyorsa istifa edeceğim" demişti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Taşkın'ın istifası yerine karşılıklı anlaşma sonucu görevine son verildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz Taner Taşkın ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."