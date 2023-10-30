Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı
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1'inci Lig ekibi Sakaryaspor, cuma günü karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı. Takım, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
1'inci Lig ekibi Sakaryaspor, cuma günü karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor, deplasmanda alınan 2-1'lik Altay galibiyetinin ardından cuma günü karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Yeşil-siyahlılar Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmaları yaptı.
(FOTOGRAFLI)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor