Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karslı, oyunun bazı bölümlerinde kendi sahalarında top yapamadıklarını dile getirdi.

İyi mücadele ederek haklı bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Karslı, "Bazen böyle zor müsabakalarda kritik sonuçlar, kritik değerlendirmelerle hedefe gidebilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesiydi." dedi.

Turgay Karslı, hafta başında toplanarak daha sağlıklı ilerleme konusunda değerlendirme yapacaklarını anlatarak, "Mücadele gücü yüksek bir oyun olmuştu. Mutluyuz, sevinçliyiz. İyi bir oyun, iyi bir sonuç." ifadelerini kullandı.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.

Mağlubiyet için üzgün olduklarını dile getiren Dalcı, "Sakaryaspor'un bu ligde gerçekten hem topa hem oyuna hakim olan bir anlayışı var. Buna karşı biz de ciddi bir direnç gösterdiğimizi düşünüyoruz. Yeri geldiğinde savunmayı çok güçlü yapıp, yeri geldiğinde oyuna ve topa hakim olmaya çalıştık. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Sakaryaspor yakaladığı pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. En kötü buradan bir puan alma hakkımız vardı diye düşünüyorum ama olmadı." şeklinde konuştu.