Sakaryaspor, Cebrail Karayel'i transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Cebrail Karayel'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, en son Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Cebrail Karayel'in kadroya dahil edildiği belirtildi. Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Cebrail Karayel'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, en son Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Cebrail Karayel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.
Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.