Sakaryaspor, Caner Erkin ile Sözleşme İmzaladı

SAKARYASPOR tecrübeli sol bek Caner Erkin ile sözleşme imzaladı.

1'inci Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Stoper Sadık Çiftpınar ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlı kulüp bugün ise tecrübeli sol bek Caner Erkin ile anlaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Caner Erkin kendisini Sakaryaspo'lu yapan sözleşmeye imza attı. Transferin detayları açıklanmadı.

Caner Erkin burada olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, Sakaryaspor'u hak ettiği noktaya getirmek için çalışacaklarını söyledi.