Sakaryaspor, Caner Erkin ile Sözleşme İmzaladı

Sakaryaspor, Caner Erkin ile Sözleşme İmzaladı
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1. Lig takımlarından Sakaryaspor, yeni sezon için tecrübeli sol bek Caner Erkin ile sözleşme imzaladı. Caner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Sakaryaspor'da olmaktan mutlu olduğunu ve kulübü hak ettiği yere taşımak için çalışacaklarını belirtti.

SAKARYASPOR tecrübeli sol bek Caner Erkin ile sözleşme imzaladı.

1'inci Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Stoper Sadık Çiftpınar ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlı kulüp bugün ise tecrübeli sol bek Caner Erkin ile anlaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Caner Erkin kendisini Sakaryaspo'lu yapan sözleşmeye imza attı. Transferin detayları açıklanmadı.

Caner Erkin burada olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, Sakaryaspor'u hak ettiği noktaya getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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