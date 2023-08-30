Sakaryaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bandırmaspor hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeşil-siyahlılar, Rüstemler Tesisleri'nde Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, düz koşu ile başlayıp dinamik ısınma ve taktik çalışmalar ile devam etti. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Sakaryaspor, bu müsabakaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor.