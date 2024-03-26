Sakaryaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.
Sakatlığı süren Donkor'un yanı sıra Roshi, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım ve Ndlovu antrenmana katılmadı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.