Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.

Sakatlığı süren Donkor'un yanı sıra Roshi, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım ve Ndlovu antrenmana katılmadı.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Şanlıurfaspor Tuncay Şanlı Sakaryaspor Trendyol Sakarya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hilal Avşaroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan adayı Hilal Avşaroğlu kimdir? Yakup Düğeroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Bahşılı Belediye Başkan adayı Yakup Düğeroğlu kimdir? Osman Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan adayı Osman Yıldırım kimdir? Necmi Demiray kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan adayı Necmi Demiray kimdir? Kemal Kurt kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan adayı Kemal Kurt kimdir? Ahmet Ergin kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı Ahmet Ergin kimdir? Hacer Aksoy kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan adayı Hacer Aksoy kimdir? Vedat Güner kimdir? İYİ Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan adayı Vedat Güner kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title