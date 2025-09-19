Haberler

Sakaryaspor, Amed Sportif Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sakaryaspor, Amed Sportif Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç için antrenman yaptı. Teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri, dinamik ısınma ve dar alanda pasla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 21 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ağırlayacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
