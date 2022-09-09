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Sakarya haberi: Sakarya Büyükşehir'in pehlivanı Elmalı'da boş geçmedi

Spor Haberleri

Sakarya haberi: Sakarya Büyükşehir'in pehlivanı Elmalı'da boş geçmedi

Sakarya spor haberi... Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcularından Osman Hazar, Geleneksel Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcularından Osman Hazar, Geleneksel Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreş sporcusu Osman Hazar, bu yıl 670.'si düzenlenen Geleneksel Elmalı Yağlı Güreşleri'nde önemli bir başarıya imza attı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen müsabakalarda, zorlu rakiplerine karşı mücadele veren Hazar, 81 güreşçi arasından orta boyunda üçüncülük elde etti. Müsabakaların ardından konuşan Hazar, "Bu yıl büyükşehir belediyesi güreş sporcuları olarak birçok önemli turnuvaya katıldık ve takım olarak çok önemli başarıları imza attık. Bugün de burada kürsüye çıkarak hem kulübümüze hem de şehrimize bir başarı daha armağan etmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah gelecekte bu başarıları daha yukarı taşıyarak spor alanında kulübümüzün prestijini daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 2 Eylül'de startı verilen turnuvaya, toplamda bin 500 sporcu katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Yağlı Güreşleri Spor Haberler

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