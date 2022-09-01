Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya haber! Sakaryaspor kaptanı Oğuz Kocabal, sezonu kapatabilir

Spor Haberleri

Sakarya haber! Sakaryaspor kaptanı Oğuz Kocabal, sezonu kapatabilir

Sakarya haberi... Sakaryaspor'da, Tuzlaspor mücadelesinin ilk dakikalarında sakatlanan ve çapraz bağları kopan takım kaptanı Oğuz Kocabal, bugün ameliyata girecek.

Sakaryaspor'da, Tuzlaspor mücadelesinin ilk dakikalarında sakatlanan ve çapraz bağları kopan takım kaptanı Oğuz Kocabal, bugün ameliyata girecek. Sakatlığın ardından sezonu kapatma ihtimali de bulunan başarılı futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ameliyat sonrası netlik kazanacak.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor'u ağırlayan Sakaryaspor, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltmişti. Büyük sevinç yaşayan yeşil-siyahlılara üzücü haber ise takım kaptanı Oğuz Kocabal'dan geldi. Kocabal, ilk yarının 5. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yapılan tekitler sonrasında sağ diz ön çapraz bağları koptuğu öğrenilen Oğuz'un bugün ameliyat edileceği bilgisine ulaşıldı.

Tecrübeli futbolcunun sakatlık ardından sezonu kapatma ihtimali de bulunurken, sahalardan ne kadar uzak kalacağı ameliyat sonrasında netlik kazanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Oğuz Kocabal Sakaryaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title