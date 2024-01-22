Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı Anma Programı Kapsamında Karate Turnuvası Düzenlendi

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı anma programları kapsamında "Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası", Sakarya'da gerçekleştirildi.

Hendek Kaymakamlığı, Hendek Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda Hendek Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 14 ilden 49 kulüp ve 682 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sporun birleştirici gücüne tanık olmaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adını taşıyan bu turnuvanın spor etkinliğinin yanı sıra aynı zamanda birlik beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Babaoğlu, "682 sporcu, bu mücadelede bir araya gelerek, sadece kendi sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda birbirlerine saygı ve dostlukla yaklaşıyor. Hendek Belediyesi olarak, sporun toplumumuzda daha fazla yer bulmasını ve gençlerimizin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesini her zaman destekliyoruz. 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürüyken 5 silah arkadaşı ile hainler tarafından şehit edilen Ali Gaffar Okkan'ı doğduğu bu topraklarda bir kez daha saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Turnuvaya, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, siyasi partilerin temsilcileri, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı.