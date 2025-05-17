Sakarya'da Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nın tanıtım töreni yapıldı

Sakarya'da Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nın tanıtım töreni yapıldı
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Sakarya'da haziranda düzenlenecek Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası organizasyonlarının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Sakarya'da haziranda düzenlenecek Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası organizasyonlarının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Sakarya, 5 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası 21-22 Haziran'da, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları 28-29 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bisiklet turnuvalarıyla çıkılan bu yolda bugün dünya şampiyonaları organizasyonlarını yaptıklarını söyledi.

Alemdar, dünyanın en seçkin bisiklet organizasyonlarından biri olan şampiyonanın hayırlı olmasını temenni etti.

Sakarya'nın bisiklet şehri olduğunu vurgulayan Alemdar, organizasyonun yapılacağı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Organizasyona destek verenlere teşekkür eden Alemdar, şampiyonanın şehre değer kattığını ifade etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da şampiyonanın heyecan ve mutluluk verdiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçmiş dönemlerde yapılan bisiklet organizasyonlarından bahseden Müftüoğlu, dünya şampiyonasının ikinci kez Sakarya'da düzenleneceğini vurguladı.

Müftüoğlu, bisiklet alanına verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Federasyon bünyesinde yapılan çalışmalardan bahseden Müftüoğlu, şampiyonanın hayırlı olmasını diledi.

UCI adına, City Mountain Bike CEO'su Kristoph Bruyneel ise programda bir konuşma yaptı.

Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları sahne aldı.

Halk oyunları, dans, bisiklet ve motosiklet akrobasisi, ışık ve ses gösterisinin yapıldığı törende ayrıca katılımcılara çekilişle 54 bisiklet hediye edildi.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, ilçe belediye başkanları, büyükşehir bürokratları, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sporseverler katıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor
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