Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk edeceği Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk edeceği Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 5 Mart Salı günü ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde takım yoğun bir şekilde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. - SAKARYA