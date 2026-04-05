Sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara sürpriz karşılama

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayan Fenerbahçe’de maçın başlamasına dakikalar kala unutulmaz bir gösteriye imza atıldı.

SAHAYA ÇIKIŞ ANINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Maç öncesi ısınmak için sahaya adımlarını atan Fenerbahçeli futbolcular büyük bir sürprizle karşılaştı. Maraton tribününden aynı anda ateşlenen sarı-lacivert duman fişekleri ve konfetiler stadın atmosferini bir anda değiştirdi. Gökyüzüne yükselen renkli bulutlara, binlerce sarı-lacivert konfeti eşlik etti.

FUTBOLCULARA TEK TEK MORAL VERİLDİ

Görsel şovun yanı sıra Fenerbahçe taraftarı, derbi öncesi gövde gösterisi yaptı. Şampiyonluk yolundaki kritik virajda takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli futbolseverler, Chobani Stadyumu’nu adeta bir karnaval alanına çevirdi. Taraftarlar, tüm futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral ve motivasyon sağladı.