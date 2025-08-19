Sağlık Bakanı Memişoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı'yı kabul etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Adalı, Bakan'a Beşiktaş forması hediye etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'yı bakanlıkta kabul etti.

Bakan Memişoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ile bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli camiamıza ve sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalı, Bakan Memişoğlu'na 53 numaralı ve isminin yazdığı Beşiktaş forması hediye etti.

