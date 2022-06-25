Sadık Çiftpınar resmen Kasımpaşa'da Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kasımpaşa, deneyimli defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Sadık, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Sadık Çiftpınar Kasımpaşa Spor Haberler

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