Sadettin Saran şampiyonluk gelir gelmez hocayı kucakladı

Sadettin Saran şampiyonluk gelir gelmez hocayı kucakladı
8. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler, son 4 finalde kaybettiği kupada bu kez mutlu sona ulaştı. Saras Jasikevicius ve Sadettin Saran, kupa coşkusunu birbirlerine sarılarak yaşadı. Saran'ın başarılı koca kucakladığı anlar kameralara yansıdı.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, son 4 finalde kaybettiği kupada bu kez mutlu sona ulaştı.

SARAN, JASIKEVICIUS'U KUCAKLADI

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, saha içine girerek oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik etti. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Beko'nun başarılı başantrenörü Saras Jasikevicius'u iki kez art arda kucakladığı ve ardından sarıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Sarı-lacivertli taraftarlar Sadettin Saran'ın fiziksel gücüne dikkat çekti.

